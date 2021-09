SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio? teilte mit, weitere American Depositary Shares (ADS) des Unternehmens in den USA und anderen Märkten in einem Milliarden-Volumen anzubieten. Nio Ltd. (NYSE: NIO) kündigte gestern an, ein sogenanntes At-The-Market Offering von American...

Den vollständigen Artikel lesen ...