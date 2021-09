VW kommt mit seiner Elektro-Offensive in China langsam in die Gänge. Zudem will der Automobil-Hersteller einen neuen Elektro-Kleinwagen an den Start bringen. Für die Aktie gilt es, die wichtige 200-Tage-Linie zu verteidigen.Nachdem der Marktstart in China für die Modelle ID.4 und ID.6 etwas missglückte, lief es zuletzt für VW etwas besser. Die Auslieferungen in den vergangen drei Monaten sind von 1.500 Stück im Mai über 3.000 im Juni auf 5.800 im Juli gestiegen. Allerdings sollen bis Ende des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...