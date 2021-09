Die Deutsche Bank befindet sich immer noch im Umbau und will sich - bis dieser abgeschlossen ist - auf sich selbst konzentrieren. Das sagte CEO Christian Sewing auf einer Tagung. An der beginnenden Konsolidierung in der Branche will man sich also aktuell nicht beteiligen. Das könnte sich allerdings im kommenden Jahr ändern.Die Deutsche Bank will vor möglichen Fusionen und Übernahmen zunächst ihren Konzernumbau abschließen. "Die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein. ...

