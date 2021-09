Hannover (www.anleihencheck.de) - Den Auftakt nennenswerter Deals machte die Development Bank of Japan, die bereits seit längerem in den Startlöchern gestanden hatte, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB im Kommentar zum SSA-Markt.Letztlich seien EUR 600 Mio. für vier Jahre in der Nachhaltigkeitsanleihe (ISIN XS2382951148/ WKN A3KVXJ) zusammengekommen, welche unter dem seltenen Ticker DBJJP zu ms +11 Bp an den Markt habe gehen können. Die IPT sei bei ms +16 Bp area gestartet und die Orderbücher hätten ein Volumen von über EUR 2,2 Mrd. erreicht. ...

