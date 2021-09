Das schwedische E-Lkw-Startup Volta Trucks lässt seine ersten Trucks ab Ende 2022 bei Steyr Automotive, vormals MAN Truck and Bus Austria, in Österreich produzieren. Einen entsprechenden Fertigungsvertrag haben beide Unternehmen jetzt unterzeichnet. Wie die Schweden mitteilen, sei dem Vertrag ein "breit angelegtes wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren mit potenziellen Lieferanten in ganz Europa" ...

