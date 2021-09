ein fruchtbarer Boden, um die ganze Bandbreite ihres Könnens zu zeigen".



Alle Folgen der Serie sind ab heute 21 Uhr exklusiv auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar - dies auf Französisch mit deutschen und italienischen Untertiteln. Ab dem 9. September werden wöchentlich am Donnerstag um 21.10 Uhr zwei Folgen auf RTS ausgestrahlt, und auf SRF zwei wird die Serie am 15., 16. und 23. September um 20.10 Uhr zu sehen sein.



Weitere Serien-Highlights folgen



"La chance de ta vie - Jackpot des Lebens" markiert den Start des Serien-Herbstes auf der Streaming-Plattform Play Suisse. Es folgen weitere Highlights wie das im September startende Familiendrama "Neumatt", das vom Erbe eines Bauernhofs handelt. Im Oktober folgt die zweite Staffel des Thrillers rund um den Serienmörder "Arthur". Und im November werden die erste Staffel des Psychothrillers "Sacha" sowie die Polizeikomödie "Tschugger" auf Play Suisse abrufbar sein.



Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos registrieren auf playsuisse.ch und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.



