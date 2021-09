Bremen (ots) - Bülent Ceylan zählt zu den ganz großen Komikern des Landes. Seine Geschwister rieten ihm jedoch zu Beginn seiner Karriere, sich einen anderen Namen zuzulegen. In der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 erinnert sich der Künstler an seine Kindheit in Mannheim und daran, welche Rolle Helmut Kohl und Boris Becker darin spielten. Warum dem 45-Jährigen Vielfalt und Identität, Heimat und Familienwerte wichtig sind und ob er sich beim Headbanging tatsächlich einmal die Nase gebrochen hat, verrät er am Freitag, 10. September, ab 22 Uhr, im NDR/Radio Bremen-Fernsehen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 folgende weitere Gäste:Marianne KochSie ist Ärztin aus Leidenschaft: Marianne Koch studierte gerade Medizin, als sie 1950 für den Film entdeckt wurde. In zahlreichen Rollen verzauberte sie ihr Publikum und avancierte schnell zum gefeierten Star. Doch der Ruf der Medizin war lauter: Vor genau 50 Jahren widmete sie sich wieder ihrem Herzensberuf - und bis heute lässt die Internistin das Thema Gesundheit nicht los. Im August feiert die Autorin und 3nach9-Moderatorin der ersten Stunde ihren 90. Geburtstag! Wie schafft diese außergewöhnliche Frau es nur so fit zu bleiben? Was ist ihr Geheimnis? Vielleicht haben die 3nach9-Fans Glück und sie verrät es bei 3nach9.Igor LevitFrüh übt sich, wer ein Meister werden will: Starpianist Igor Levit hat bereits im Alter von drei Jahren das Klavier als sein Instrument für sich entdeckt. Mittlerweile gibt er weltweit in den besten Musikhallen umjubelte Konzerte. Und nicht nur das: Der gefeierte Interpret engagiert sich gegen Antisemitismus und Rassismus. "Ich kann nur machen, woran ich glaube", sagt er und wurde im vergangenen Jahr für sein virtuoses Spiel und sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.Peter TauberAls Generalsekretär unter Angela Merkel managte Peter Tauber mehrere Jahre die CDU. Wenn im September ein neuer Bundestag gewählt wird, steht sein Name jedoch nicht mehr auf den Wahlzetteln. Der promovierte Historiker stieg nach schwerer Krankheit und Notoperation aus dem Politikbetrieb aus und widmet sich fortan, achtsam gegenüber sich selbst, neuen Herausforderungen. Aufrichtig hinterfragt er bei 3nach9 die Schattenseiten der Politik, die seiner Ansicht nach auch geprägt sind von Überlastung und Bedenkenträgertum.Tanja Schönenborn und Rafael FuchsgruberJogging ist in aller Munde. Aber wie weit, wo, wann und warum joggt es sich am besten? Tanja Schönenborn und Rafael Fuchsgruber entwickeln dazu immer wieder ihre eigenen, ganz speziellen Ideen. Zum Beispiel haben sich die Extremläufer vorgenommen, die Wüste Namib, eine der heißesten Wüsten der Welt, zu durchqueren - 1.000 Kilometer in rund zwei Wochen. Gesagt, getan. Wie die Abenteurer den einzigartigen Wüstenlauf zusammen erlebt haben und warum sich das Paar überhaupt dazu entschieden hat, erzählen sie bei 3nach9.Prof. Volker BuschDie Welt verändert sich rasant, ständig zerrt jemand an einem, Multitasking gilt als chic und das Handy gibt im Minutentakt neue Impulse. Was macht das mit den Menschen und wie hält das Gehirn das alles aus? Der Neurowissenschaftler und Psychologe Prof. Volker Busch gibt wertvolle Tipps, wie man sein Gehirn in hochdynamischen Zeiten gesund und leistungsstark hält. Wie er es selbst schafft, seine grauen Zellen dauerhaft zu entrümpeln, bespricht 3nach9 mit dem Mediziner und Vortragsredner.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenPresse und Interne KommunikationDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5014620