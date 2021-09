Brad Pitt ist Hauptdarsteller der neuen, internationalen Werbekampagne

Oscar-ausgezeichnetes Team sorgt für Spot in Kinoqualität

Regie: Damien Chazelle, Kameramann Linus Sandgren, Komponist Justin Hurwitz

Als Markführer im Bereich Kaffeevollautomaten startet De'Longhi im September 2021 die erste internationale Kampagne der Firmengeschichte. Regie: Damien Chazelle. In der Hauptrolle: Brad Pitt.

"De'Longhi konnte in den letzten Jahren außergewöhnliches Wachstum verzeichnen insbesondere Kaffeemaschinen haben dabei eine zentrale Rolle gespielt", erklärt Massimo Garavaglia, CEO De'Longhi Group. "Wir sehen in Brad Pitt den perfekten Markenbotschafter, um De'Longhi weltweit zu repräsentieren er verkörpert die Quintessenz unserer Marke: mutig und international, aber gleichzeitig anspruchsvoll und elegant."

Ein Tag im Leben von Brad Pitt produziert vom Oscar prämierten Team Linus Sandgren Justin Hurwitz

Der Film gewährt einen klassischen Einblick in "einen Tag im Leben von Brad Pitt". Die Szenen zeigen ihn beim Kauf von Kaffeebohnen am Morgen, bei einem Tankstopp mit seinem Motorrad nach einer Tour durch Los Angeles und geleiten den Zuschauer hin zu einem Erlebnis, auf das wir uns alle täglich freuen: nach Hause zu kommen und entspannt einen aromatischen Kaffee oder Cappuccino zu genießen: für einen perfekten Genussmoment.

Neben dem Schauspieler und dem Regisseur kann der Spot noch zwei weitere Oscar-Preisträger aufweisen: Kameramann Linus Sandgren und Komponist Justin Hurwitz, beide Teil des Dream-Teams von La La Land. Hurwitz, der einen herausragenden Soundtrack für die Kampagne geschrieben hat, erklärt: "Als ich gesehen habe, wie Damien mit der Filmkörnung spielt und Brad sich von seiner coolsten Seite zeigt, konnte ich es kaum abwarten, diesen Vibe musikalisch einzufangen." Der berühmte Fotograf Lachlan Bailey macht das Team komplett.

Brad Pitt und De'Longhi Leidenschaft für Harmonie, Eleganz und guten Kaffee

Die Entscheidung Brad Pitt für diese internationale Kampagne auszuwählen, bedeutet für die Marke weit mehr als die Zusammenarbeit mit einer weltweit bekannten Ikone Brad Pitt ist ein namhafter Schauspieler und Produzent, setzt sich für den Umweltschutz ein, ist ein Kunstsammler und hegt eine Leidenschaft für Architektur und Design.

Aber vor allem bewahrt sich Brad Pitt trotz seiner weltweiten Berühmtheit seine mystische Aura. Eine Art des Understatements, welche die Marke De'Longhi perfekt widerspiegelt: ein Unternehmen, eng verbunden mit seinen Wurzeln und einer typisch italienischen Leidenschaft für Harmonie und Eleganz, die über vereinfachte Stereotypen hinausreicht und der ganzen Welt offensteht.

Ikonisch und authentisch zugleich. Genau wie ein Hollywood-Star, der sich schlicht einen perfekten Kaffee zubereitet.

Perfetto von der Bohne bis zum Ergebnis in der Tasse

Ein großartiger Schauspieler kann oft nur so gut sein, wie sein Regisseur es zulässt und die beste Bohne schmeckt nur so gut, wie die Maschine, mit der sie zubereitet wird, es möglich macht. Ein perfektes Ergebnis ist immer Teamarbeit. Darum arbeitet De'Longhi entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit Kaffee-Experten zusammen, um vollkommenen Genuss von der Bohne bis in die Tasse möglich zu machen.

Ob in der "Coffee Lounge" oder mit dem Podcast "The Soul of Coffee", De'Longhi vermittelt Kaffeeliebhabern über verschiedene Plattformen vielschichtiges Wissen über den Prozess der Kaffeeverarbeitung vom Anbau bis zur perfekten Extraktion. Das wichtigste: Die Seele der Bohnen ergründen und das Optimum aus ihr herausholen, abhängig von Sorte, Röstgrad und invidivueller Präferenz. Deshalb warten der Kaffeevollautomat PrimaDonna Soul und die Siebträgermaschine La Specialista Maestro mit der Bean Adapt Technology auf.

Kaffee mit Barista-Feeling: Die La Specialista-Familie

Die Familie der Siebträgermaschinen wurde im Juni 2021 um die La Specialista Maestro ergänzt. Entwickelt, um die Wissenschaft der Extraktion und die Kunst der Kaffeezubereitung in Balance für höchsten Genuss zu verbinden, ist sie die erste Siebträgermaschine mit der innovativen Bean Adapt Technology. Sie bringt echtes Barista-Feeling nach Hause und macht den Einstieg in die Welt der Siebträgermaschinen frustfrei, denn ihre Funktionen unterstützen Kaffeefans bei den zentralen Schritten der Zubereitung. Die Bean Adapt Technology sorgt für eine optimale Abstimmung der Brühparameter auf die verwendeten Kaffeebohnen und bildet damit die Grundlage für perfekten Kaffeegenuss. Nutzer:innen ermitteln mit ihr den idealen Mahlgrad, die ideale Dosierung und ideale Temperatur, um den Kaffeebohnen jede Nuance ihres Aromas zu entlocken. Für Milchschaum-Fans bietet die La Specialista Maestro gleich zwei Milchsysteme: Das LatteCrema-System für cremigen Milchschaum auf Knopfdruck und eine professionelle Dampflanze, für Fans kreativer Latte Art. Wer weniger braucht ist dem Schwestermodell der La Specialista Prestigio gut ausgestattet.

Premium Kaffeegenuss mit der PrimaDonna Soul

Die PrimaDonna Soul vereint elegantes, italienisches Design und technologische Innovation zu

perfektem Kaffeegenuss für jeden Geschmack sie setzt Maßstäbe für Kaffeevollautomaten im Premiumbereich, denn sie ist die erste ihrer Art mit Bean Adapt Technology, die über das Smartphone bedient wird. Mittels Coffee Link ermitteln Nuterz:innen die optimalen Einstellungen für die verwendeten Bohnen, worauf hin sich die die PrimaDonna Soul die wichtigsten Parameter für die Zubereitung elektronisch einstellt, um der Bohne vollen Geschmack zu entlocken. Zusätzlich wartet die PrimaDonna Soul mit einem großen TFT-Touchdisplay zur komfortablen Bedienung auf. Integriert sind zudem Profilfunktionen für bis zu fünf Kaffeegenießer:innen, die Smart-One-Touch-Funktion, die Kaffeerezepte nach Häufigkeit der Zubereitung sortiert sowie das ausgezeichnete LatteCrema System, für perfekten, cremigen Milchschaum.

Über De'Longhi:

Die italienische De'Longhi Group gehört zu den führenden Unternehmen in der Branche der Elektro-Haushalt-Kleingeräte. Mehr als 8.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro. Seit 2001 an der italienischen Börse MTA notiert, vertreibt die De'Longhi Group Produkte unter den Marken De'Longhi, Kenwood, Braun, Ariete, Nutribullet und Magic Bullet in mehr als 120 Märkten weltweit. Die britische Kenwood Group gehört seit 2001 vollständig zu De'Longhi und 2012 erwarb De'Longhi von Procter Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun. Jüngst, im Dezember 2020, übernahm das Unternehmen die in den USA ansässige Capital Brand Holding, Inhaberin der Marken Nutribullet und Magic Bullet.

Die De'Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 120 Mitarbeiter. Mit führenden Marken in den Geschäftsbereichen Kaffee, Food-Preparation, Klimageräte und Luftbehandlung sowie Bügeln konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich und 2020 deutlich über Marktniveau steigern. Das Unternehmen vertreibt Premiummarkenprodukte von De'Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Dreimarkenstrategie aus einer Hand.

Informationen über die Unternehmen der De'Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.com, www.kenwoodworld.com und www.braunhousehold.com abrufbar.

