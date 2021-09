Die Euroboden GmbH trotzt der Coronakrise mit betonsoliden Geschäftsergebnissen: So kann das Unternehmen trotz des Covid19 bedingten sechsmonatigen Lockdowns im laufenden Geschäftsjahr 2020/21, das am 30. September 2021 endet, überzeugende Verkaufszahlen vermelden. Insgesamt konnten Einheiten für 76,5 Mio. EUR verkauft werden. Euroboden hat sich für zwei Projekte in München die Baurechte gesichert ...

