Mit SIXT im Robotaxi durch München? Das ist keine Science-Fiction, sondern in Kooperation mit INTEL-Tochter Mobileye ab dem kommenden Jahr Realität. Der Spezialist für autonomes Fahren will ab 2022 in München Fahrten mit autonomen Taxis anbieten. Partner ist Autovermieter SIXT und dessen Fahrdienst SIXT Ride. Zur Sicherheit wird in der Pilotphase noch ein Fahrer anwesend sein.



