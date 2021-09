Seltene Gewinn-CHANCE: Strong Buy mit kurzfristigem Potenzial auf Kursverdoppelung

Anzeige / Werbung

Frühwarnsystem erkennt Rallye-Alarm: Diese Technologie-Aktie müssen Sie jetzt kaufen!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie der EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) ist einer unserer persönlichen Favoriten für das Kalenderjahr 2021 - und weit darüber hinaus.

Derzeit sind Kryptowährungen und Blockchaintechnologie in aller Munde. In Foren und Beiträgen überschlagen sich die Meldungen von "BitCoin"-Millionären. "To he moon", "when Lambo" und "Hodl" sind zu geflügelten Worten geworden, die bereits fest in den Sprachgebrauch von Investoren und Tradern übergegangen sind. Eines ist klar: hier kann viel Geld verdient werden.

Aber eines scheinen viele Anleger dabei derzeit vergessen zu haben: und zwar wieviel Geld Sie mit einer Investition in ein aufstrebendes Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und einer bahnbrechenden Technologie verdienen können. Ich denke diese Rechnungen kennen Sie bereits, daher erspare ich Sie Ihnen. Die meisten von uns haben es selbst bereits einmal durchgerechnet: Wieviel wären meine Anteile heute wert, wenn ich damals 1.000 € in … angelegt hätte?

Apple, Amazon, Tesla, NVIDIA, NetFlix, wie sie alle heißen. Diese Liste ist beliebig fortführbar. Bestimmt können Sie sie gerade jetzt um einige Unternehmen ergänzen, die Ihnen spontan einfallen und bei denen Sie sich schon einmal geärgert haben, dass Sie nicht früher mit dabei waren.

Und in der Tat, die Unternehmen mit einer Technologie und/oder einer Idee, die ein solches unglaubliches Wachstumspotenzial besitzen sind schwer frühzeitig zu identifizieren.

Heute habe ich das große Glück Ihnen von einer Aktie berichten zu dürfen, die meiner Meinung nach genau dieses Potenzial hat - und es kommt noch besser, denn genau in diesem Jahr kann diese Aktie den großen Durchbruch schaffen.

Bereits 2017 haben wir Ihnen die Aktie von EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) vorgestellt. Schon damals haben wir großes Potenzial in dem Unternehmen gesehen und Sie Ihnen deshalb vorgestellt. Seitdem hat das Unternehmen geliefert und die Vorzeichen stehen besser denn je.

EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) hat die sogenannte "Radiant Energy Vacuum Technology" (REV) entwickelt.

Dabei handelt es sich um ein Dehydrationsverfahren, bei dem mit Hilfe von Mikrowellen unter extrem hohem Druck im Vakuum "Dingen" Wasser entzogen wird. Insgesamt hält das Unternehmen in Verbindung zu dieser Technologie 13 Patente, unter anderem für den Prozess, die Methodik und die dazu eingesetzte Maschine.

Warum schreibe ich "Dinge" in "..."? Ganz einfach: es gibt für den Einsatz der Technologie schlicht so viele Anwendungsbereiche, dass mir in meinem Wortschatz kein alles zusammenfassender Oberbegriff bekannt ist.

Derzeit bearbeitet das Unternehmen aktiv die Märkte für Nahrungsmittel und pharmazeutische Produkte, insbesondere auch den Markt für medizinisches Cannabis.

Die disruptiven Dehydratisierungstechnologie von EnWave

Die Dehydratisierungstechnologie Radiant Energy Vacuum (REV) verwendet eine Kombination aus Druck- und Mikrowellenenergie, um einen effizienten Hochgeschwindigkeits- und Niedrigtemperatur-Trocknungsprozess zu ermöglichen.

Die REV-Technologie entfernt homogen Wasser aus organischen Materialien. So bieten sie einen überragenden Geschmack und eine überragende Textur, während der Nährwert der Lebensmittelprodukte erhalten bleibt. Ebenso bewahrt es die Bioaktivität von pharmazeutischen Produkten. Die REV-Technologie ist wirtschaftlicher und viel schneller als die Gefriertrocknung. Darüber hinaus produziert es überlegene Produkte gegenüber Luft- und Sprühtrocknung. Die Technologie ist ein kontinuierlicher Prozess, der die Endfeuchte auf kostengünstige Weise kontrollieren kann. Und in der Regel hat es einen geringeren Platzbedarf als konkurrierende Prozesse. Es verändert den atmosphärischen Druck in der Maschine, indem es ein Vakuum erzeugt. Während ein präzises kontrolliertes Vakuum eingebaut wird.

Die REV-Technologie reduziert die Temperatur, bei der Wasser homogen und schonend aus organischem Material entfernt werden kann. Da es die Trocknungstemperaturen und den Oxidationsgrad im Vergleich zu etablierten konkurrierenden Technologien reduziert, kann REV günstigere Eigenschaften aufweisen.

Zusammengefasst kann man sagen die Radiant Energy Vacuum Dehydration (REV) ist eine schnelle Trocknungsmethode bei niedriger Temperatur, die Farbe, Geschmack und Nährstoffe des Produkts während des Trocknungsprozesses beibehält.

Die patentierte Vakuum-Mikrowellen-Technologie ermöglicht eine gleichmäßige Trocknung mit einem flexiblen Feuchtigkeitsgehalt, der mit Gefriertrocknung oder Lufttrocknung unerreichbar ist.

Wenn Sie mehr zum Unternehmen und zur einzigartigen Technologie erfahren wollen sollten Sie sich unbedingt die Investor Präsentation mit CEO und Präsident Brent Charleton ansehen:

Wie Sie erfahren haben, hat die EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) weltweit lizenzierte Partnerschaften mit Unternehmen in 20 Ländern auf 5 Kontinenten aufgebaut!

In der Summe hatEnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) mittlerweile 45 lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichne, hier ein kleiner Überblick:

Folgende Deals und Bestellungen hat man dieses Jahr schon eintüten können:

Illinois Cannabis Company (Cannabis) CLA, 10kW & 120kW

Gentle Dry Technologies (Cannabis) CLA

NuWave Foods (Baked Goods) CLA, 10kW

Nippon Foods (Ramen Noodles) CLA, 10kW

SunRhize Tempeh (Tempeh) TELOA

GEA Lyophil GMP REV

Patatas Fritas scale up to 100kW

Responsible Foods 10kW

Nanuva Ingredients two 10kW

U.S. Army 10kW

Sutas (Major Turkish Dairy) TELOA

Dairy Concepts Ireland 10kW

BranchOut CLA, 60kW

Neben der Vergabe von gebührenpflichtigen kommerziellen Lizenzen zur Nutzung der "REVTM'-Technologie hat EnWave auch die NutraDried Food Company zur Herstellung von naturreinen Käsesnacks gegründet, welche in Kanada und den USA unter dem Lable "Moon Cheese®' vertrieben werden.

Im Februar dieses Jahrs wurde eine wesentliche Neustrukturierung der Tochter "NutraDried' bekanntgegeben. Im Zuge der Neustrukturierung wurde mit Herrn Brad Lahrmann ein neuer CEO ernannt, welcher zuletzt bei Schouten und der Campbell Soup Company tätig war.

Im zweiten Quartal wurde von NutraDried ein neues Protein Blitz Mix-Produkt in drei Geschmacksrichtungen (Gouda Pecan Zesty Ranch, Almond Crazy Cheesy, Sweet Heat) auf den Markt gebracht.

Volle Kasse eine gute Basis für weiteres Wachstum

Der positive Nettogewinn im Quartal markiert einen wichtigen Meilenstein für EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) bei der Kommerzialisierung der REV-Technologie in der Lebensmittel-, Cannabis- und Pharmaindustrie.

Dies ist das profitabelste Quartal in der Geschichte des Unternehmens!

Wichtige Finanzkennzahlen für Q3 (ausgedrückt in Tausend):

Der Umsatz von EnWave im dritten Quartal 2021 betrug 3.560 USD gegenüber 1.609 USD im dritten Quartal 2020, was einem Anstieg von 1.951 USD oder 121 % entspricht. EnWave hat den Verkauf von Radiant Energy Vacuum ("REVTM")-Maschinen für neue Lizenznehmer weiter gesteigert und wiederholt Maschinenbestellungen von bestehenden Lizenznehmern generiert.

Der Umsatz von NutraDried im dritten Quartal 2021 betrug 3.791 USD gegenüber 4.389 USD im dritten Quartal 2020, was einem Rückgang von 598 USD oder 14 % entspricht. Die Umsätze von NutraDried waren niedriger als im Vorjahr, da im dritten Quartal 2021 keine Lieferungen an Costco erfolgten. Dies wurde teilweise durch neue Verkäufe in die Massen- und Co-Produktionskanäle ausgeglichen. NutraDried arbeitet aktiv daran, Vertriebsmöglichkeiten im Costco-Ökosystem zurückzugewinnen.

Darüber hinaus verfügte EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) zum 30. Juni 2021 über einen Barbestand von über 15 Millionen USD.

Unser Fazit:

Strong Buy mit kurzfristigem Potenzial auf Kursverdoppelung

Die Aktie der EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) bietet Ihnen aktuell einen MEGA günstigen Einstieg in der Konsolidierungsphase!

Die positiven Nachrichten der vergangenen Monate haben bei Heranziehung jeglicher Bewertungsverfahren einen starken positiven Effekt auf den Unternehmenswert.

Der Aktienkurs hat sich bisher allerdings kaum spürbar bewegt?!

Das ist bei Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung nicht ungewöhnlich.

Und genau hierin liegt wieder einmal Ihre Chance auf ein echtes "Value-Play".

Doch Sie sollten nicht zu lange zögern, denn die Aktie von EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; Ticker: E4U) hat innerhalb der letzten Wochen bereits erste Ausbruchsversuche unternommen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch lange auf einem so günstigen Niveau zu kaufen ist.

Seien Sie also besser schnell und lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. In dieser Aktie steckt sehr viel mehr Potenzial, als der aktuelle Kurs vermuten lässt.

Mit spekulativen Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

