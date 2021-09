Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN DE0006656101/ WKN 665610) vom 8. September 2021:Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AGnun haben wir uns an dieser Stelle schon länger nicht mehr mit dem Thema Zinsen beschäftigt doch kocht das Thema seit 2 Wochen wieder hoch. Die durch Basiseffekte hochgepimpte Inflationsrate ruft die Falken in der EZB auf den Plan und diese Vertreter einer Geldpolitik im Sinne des alten Bundesbank-Kurses rufen dringend nach einer restriktiveren Geldpolitik und vor allem dem Ausstieg aus dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), das nach zwei Aufstockungen und Verlängerungen aktuell ein Volumen von 1,85 Bill. Euro hat und bis mindestens März 2022 laufen sollte. Auch in den USA wurde auf ein Herunterfahren der billionenschweren Anleihekäufe ("Tapering") diskutiert. ...

