München (www.anleihencheck.de) - Die großen Zentralbanken von der FED bis zur EZB stehen kurz davor, nach und nach, ihre Anleihekäufe zurückzufahren, so Robert Greil, Chefstratege bei der Merck Finck a Quintet Private Bank.Damit dürften die Anleiherenditen etwas ansteigen - die Analysten würden bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen allerdings nur mit einem Renditeanstieg um 10 bis 30 Basispunkte in den zwei Monaten nach einer Verkündung der Reduzierungspläne für die Anleihekäufe der FED rechnen. Zugleich würden sie davon ausgehen, dass die Aktien- und Unternehmensanleihemärkte in der Lage sein sollten, diese Renditeanstiege gut zu verkraften. ...

