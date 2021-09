Original-Research: HAEMATO AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu HAEMATO AG



Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE000A289VV1



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 50,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



1.HJ 2021: Neuer Umsatz- und Ergebnisrekordwert, Verkauf von Corona- Schnelltests wird aufgegeben, Prognosen und Kursziel leicht reduziert, Rating KAUFEN



Im ersten Halbjahr 2021 hat die HAEMATO AG einen starken Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 30,8 % auf 151,53 Mio. EUR (VJ: 115,81 Mio. EUR) erreicht. Das EBIT legte dabei auf 7,23 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) sichtbar zu und die dazugehörige EBIT-Marge erhöhte sich auf 4,8 % (VJ: 1,1 %). Dabei handelt es sich jeweils um neue Halbjahres-Rekordwerte.

Guidance angehoben. Für das Gesamtjahr 2021 werden nun Umsatzerlöse zwischen 280 bis 300 Mio. EUR (bisher: 260 bis 290 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 9 bis 11 Mio. EUR (bisher: 7 bis 9 Mio. EUR) in Aussicht gestellt. Wir gehen davon aus, dass die Prognoseanhebung insbesondere der guten Entwicklung der Tochtergesellschaft M1 Aesthetics geschuldet ist. Dies deckt sich auch mit der Management-Aussage, in der die erwartete Steigerung des EBIT mit der Konzentration auf margenstärkere Bereiche, insbesondere mit dem Ausbau des Produktbereiches 'Lifestyle und Ästhetik', begründet wird.



Bislang hatten wir in unseren Prognosen zusätzlich dazu Umsätze im Diagnostikbereich in Höhe von 45 Mio. EUR einbezogen und lagen mit unserer bisherigen Umsatzschätzung für 2021 in Höhe von 315,82 Mio. EUR über der bisherigen Guidance. Da aber in diesem Segment mit dem mittlerweile aufgegebenen Vertrieb der Corona-Schnelltests lediglich rund 25 Mio. EUR erwirtschaftet werden, reduzieren wir unsere Umsatzprognosen um ca. 20 Mio. EUR. Mit der folglich aktualisierten Umsatzschätzung für 2021 in Höhe von 296,00 Mio. EUR liegen wir im Rahmen der Guidance-Bandbreite.

Bislang hatten wir zudem den von uns unterstellten zusätzlichen EBIT- Beitrag aus dem Vertrieb der Corona-Schnelltests in Höhe von rund 15 Mio. EUR (EBIT-Marge: 33,3 %) zur Ergebnis-Guidance dazugerechnet und damit für 2021 einen starken Anstieg des EBIT auf 22,82 Mio. EUR unterstellt. Die Halbjahreszahlen 2021 zeigen jedoch, dass der EBIT-Beitrag, aufgrund eine starken Konkurrenzsituation, die sich entsprechend negativ auf die Ergebnismargen ausgewirkt hatte, deutlich unter unseren Erwartungen geblieben ist. Es liegt zwar keine Aufsplittung des operativen Ergebnisses nach den einzelnen Segmenten vor, unseren Annahmen zur Folge dürfte der EBIT-Beitrag des Diagnostik-Bereiches bei knapp 3,0 Mio. EUR gelegen haben. Da dieser Produktbereich im zweiten Halbjahr 2021 keinen weiteren EBIT- Beitrag leisten wird, reduzieren wir unsere EBIT-Prognose deutlich auf 10,09 Mio. EUR und liegen damit im Rahmen der Unternehmens-Guidance.

Für die Prognosen der kommenden Geschäftsjahre, die ohnehin den Sondereffekt aus dem Vertrieb der Corona-Schnelltests nicht enthalten hatten, haben wir keine Anpassungen vorgenommen. Der Wegfall der Test- Umsätze sollte neben der Fortsetzung der positiven Entwicklung im Handelsgeschäft insbesondere durch die Entwicklung der Eigenmarken im Bereich der 'Ästhetischen Medizin' aufgefangen werden. Wir gehen davon aus, dass mit dem Anlaufen des Eigenmarkengeschäftes mit Spezialprodukten für den Bereich der Schönheitsmedizin zusätzliches Umsatzpotenzial gehoben werden kann. Erwähnenswert ist zudem das spürbar höhere Rentabilitätsniveau der erworbenen Gesellschaft, was insgesamt zu einem sichtbaren Margenanstieg führen dürfte. Zudem sollte im angestammten Spezialpharmazeutika-Handelssegment die Konzentration auf margenstärkere Produkte wie etwa Biosimilars oder Biopharmazeutika ebenfalls einen positiven Margeneffekt haben.



Unter Berücksichtigung der reduzierten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 haben wir im DCF-Bewertungsmodell ein neues Kursziel in Höhe von 50,10 EUR (bisher: 52,50 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



