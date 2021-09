DGAP-News: Immovaria Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

Immovaria Real Estate AG veräußert Wohn-und Geschäftshaus in Mahlow



08.09.2021

Corporate News Immovaria Real Estate AG veräußert Wohn-und Geschäftshaus in Mahlow

Nürnberg, 08.09.2021: Über ihre Tochtergesellschaft, Immovaria Plauen Grundbesitz GmbH & Co KG, hat die Immovaria Real Estate AG ein gemischt genutztes Objekt in Blankenfelde-Mahlow, das sie Ende 2019 erworben hat, gewinnbringend veräußert. Über die Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf schafft Liquidität und ermöglicht es der Immovaria Real Estate AG, perspektivisch ihr Immobilienportfolio entsprechend ihrer strategischen Ausrichtung zu diversifizieren.

Über die Immovaria Real Estate AG Die Immovaria Real Estate AG ist eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kauf und Entwicklung sowie den Weiterverkauf von überwiegend lastenfreien Immobilien mit Optimierungspotenzial. Es werden hierbei Investitionsvolumen zwischen 3 Mio. EUR und 10 Mio. EUR angestrebt, da dieses Marktsegment für institutionelle Investoren typischerweise zu klein und für private Kapitalanleger zu groß ist. Die Aktien der Gesellschaft werden im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt. Weitere Informationen unter: Immovaria Real Estate AG

Lerchenbühlstr. 18

90419 Nürnberg

http://www.ire.ag Ansprechpartner: Igor Martinenko, Investor Relations

Mail: i.martinenko@ire.ag

Tel. +49-911-933865-17

Fax. +49-911-933865-24 Immovaria Real Estate AG

ISIN: DE000A0JK2B6

WKN: A0JK2B

Börse: m:access München

Amtsgericht Nürnberg HRB 33469

