Unterföhring (ots) - Von Bad Neuenahr-Ahrweiler bis Afghanistan. Von Berlin bis Unterföhring. Das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." startet am Montag, 13. September, ab 20:15 Uhr, live - unter anderem mit diesen Themen:Afghanistan: "Zervakis & Opdenhövel. Live." blickt auf die Lage der Frauen in Afghanistan und spricht mit Einheimischen über die Situation im Land. Mehr Details in der Sendung.Bundestagswahl: Zum Auftakt setzt ZOL Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sowie Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (SPD) mit Bürger:innen ins Taxi. Wie reagieren die Politiker auf die Fragen? Und können sie die potentiellen Wähler:innen im Auto überzeugen?Hochwasserkatastrophe: Das Journal begleitet Familie Hildebrandt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die bei der Hochwasserkatastrophe im Juli alles verloren hat, auf dem langen Weg zurück in ein "normales" Leben. Der erste Schritt: Die Einzimmer-Übergangswohnung für die dreiköpfige Familie. Im Studio behandeln Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel die Frage, was die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau so schwer machen.Prominenter Besuch: Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begrüßen Musiker James Blunt in ihrem neuen Studio. Der Sänger ist kurz vor einem großen Auftritt im Sommer an Covid-19 erkrankt. Die Moderator:innen unterhalten sich mit ihm über seine Erfahrung mit der Krankheit, Musik und Bier.Das ist "Zervakis & Opdenhövel. Live."So vielfältig wie das Leben. Das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." beschäftigt sich jede Woche zwei Stunden, live, mit aktuellen, relevanten, bewegenden, informativen und unterhaltsamen Themen. Dabei stehen immer Menschen mit ihren Geschichten im Mittelpunkt. ZOL trifft und begleitet Menschen. Es dokumentiert und erklärt Sachverhalte in kurzen und ausführlichen Beiträgen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und Prominenten im neuen Studio. Und sie setzen sich live in ZOL mit den Fragen und Meinungen der Zuschauer:innen auseinander, die über die ProSieben-App live mitmachen, mitvoten und mitkommentieren können. Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live." von Redseven Entertainment live aus Unterföhring.ZOL auf allen KanälenDigital dranbleiben: Über die Website www.zervakisundopdenhoevel.de, die ProSieben-App sowie die Journal-Accounts "zolprosieben" auf Facebook und Instagram bleiben die Zuschauer:innen vor, während und nach jeder Sendung auf dem Laufenden, erhalten exklusive Inhalte und Hintergrundinformationen zu Gästen und Themen von ZOL.Barrierefreier Info-AbendZusätzlich zu Live-Untertiteln (Teletext S. 149) bietet ProSieben für "Zervakis & Opdenhövel. Live." einen Online-Stream mit Gebärdensprache an. Mehr Infos dazu unter ProSieben.de/barrierefrei (https://www.prosieben.de/service/barrierefreiheit)."Zervakis & Opdenhövel. Live." - ab Montag, 13. September 2021, jede Woche, um 20:15 Uhr live auf ProSiebenHashtag zum Journal: ZOLPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5014806