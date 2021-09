(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 08.09.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich nach dem verlängerten Wochenende fester. Die Aktienmärkte verzeichnen am Mittag teils deutliche Kursverluste. Im elektronischen Handel können die Sojabohnen und Weizen zulegen, nachdem es am Dienstag teils deutlich nach unten ging. Mais korrigierte am Dienstag um 2,5 Prozent, da der Erntebeginn ...

