Die Arbeitslosenunterstützung soll reformiert werden. Lösungen sind nicht einfach, da jeder Betroffene anders auf die Ausnahmesituation Arbeitslosigkeit reagiert. Die gleiche Maßnahme kann also zu unterschiedlichen Reaktionen führen. So könne der zuletzt heftig diskutierte Zuverdienst in der Arbeitslosigkeit eine Brücke zu einem neuen Job sein - oder der Weg in die Sackgasse, wie es Wifo-Experte Helmut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...