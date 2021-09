DJ Chinas Autoverkäufe sinken den dritten Monat in Serie

Von Erin Mendell

PEKING (Dow Jones)--Die Autoverkäufe in China sind im August den dritten Monat in Folge gesunken, da die weltweite Knappheit an Halbleitern und anderen Bauteilen immer mehr Autohersteller trifft. Die Verkäufe von Pkw sanken gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 1,45 Millionen Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vormonat ergab sich ein Minus von 3,3 Prozent, der erste monatliche Rückgang in einem August, wie die China Passenger Car Association mitteilte.

Im Juli waren die Verkäufe um 6,2 Prozent und im Juni um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Die Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie, einschließlich Elektroautos, haben sich mit 249.000 Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Der Verband hob die Absatzprognose für diese Fahrzeuge in diesem Jahr auf 3,0 Millionen an.

Analysten und Führungskräfte aus der Branche erwarten, dass der weltweite Engpass bei der Chipversorgung noch länger andauern wird, vor allem wegen eines Anstiegs der Corona-Infektionen in Malaysia. In dem südostasiatischen Land haben große Halbleiterhersteller ihre Anlagen für das Packaging und Testen, die letzte Stufe der Chip-Produktion, angesiedelt.

Ausländische Automobilhersteller sind von den Engpässen stärker betroffen als ihre chinesischen Konkurrenten. Honda teilte am Samstag mit, dass seine Verkäufe in China im August aufgrund der Pandemie und des Mangels an Bauteilen im Vergleich zum Vorjahr um 38,3 Prozent gesunken sind. Die Verkäufe von Toyota in China fielen um 11,9 Prozent und von Nissan um 10,6 Prozent.

Die Verkäufe von zwei Joint Ventures von Volkswagen in China gingen um 38,9 Prozent bzw. 22,5 Prozent zurück, wie Daten des Automobilverbands zeigen.

September 08, 2021 06:22 ET (10:22 GMT)

