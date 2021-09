Bonn (ots) - Mit über 3,6 Millionen Menschen ist Berlin nicht nur die größte Stadt der Bundesrepublik, sondern wahrscheinlich auch die vielfältigste. phoenix blickt auf Berlin, auf seine Besonderheiten und auf seine Probleme.Ein Film von Katharina KühnImmer am werden, niemals am sein. Das ist Berlin. Eine Stadt der Superlativen, Sehnsuchtsort für viele Menschen und doch auch eine Stadt mit vielen Baustellen, in vielen Bereichen.Im Coronajahr 2020 lag das Bruttoinlandsprodukt der Berliner:innen pro Kopf erstmals über dem Bundesdurchschnitt und trug somit erstmals positiv zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bei. Ganz so "arm" ist Berlin also nicht mehr, "sexy" aber nach wie vor; auch wenn die Einwohnerzahl der Hauptstadt im gleichen Jahr erstmalig seit langer Zeit wieder sank.phoenix-Reporterin Katharina Kühn ist gebürtige Berlinerin und mit der Kamera durch ihre Stadt gelaufen. Dabei hat sie mit anderen Berliner:innen über "ihre" Stadt gesprochen und immer wieder gemerkt: Berlin kann alles Mögliche sein. Für vielen Menschen ist sie die Stadt der Möglichkeiten, gerade weil sie immer in Bewegung ist. Viele Berlinerinnen und Berliner beklagen aber auch negative Veränderungen, von zunehmender Härte und Aggression war nicht nur einmal die Rede.Vor allem ist Berlin aber vielfältig. Und so vielfältig war auch der Spaziergang durch Deutschlands Kapitale: Mit der Aktivistin Lorena Jonas sprach Katharina Kühn über den angespannten Wohnungsmarkt in der Stadt, mit Mobilitätsforscher Andreas Knie über das Verkehrsproblem auf Berlins Straßen und mit Dominik Sarma von Belyntic über den Wirtschaftsstandort Berlin. Außerdem berichtete Sängerin Julia Gámez Martin von der Situation der Kunstschaffenden in Coronazeiten und Historiker Götz Aly sprach über Raubkunst und was das mit dem neu eröffneten Humboldt Forum zu tun hat. Andreas Tölke, der gemeinsam mit Flüchtlingen ein Restaurant in Kreuzberg betreibt, erzählte von den Herausforderungen der Integration von Menschen in die deutsche Gesellschaft und schließlich erklärte Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel, welche Bedeutung das Regierungsviertel für die Stadt hat.Die Erstausstrahlung der Sendung können Sie am Donnerstag, 09. September 2021, um 10:30 Uhr, im linearen Programm von phoenix sehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5014851