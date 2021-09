Köln (ots) - "(...) denn Ferdinand ist den Kindern ans Herz gewachsen." FAZSeit Generationen begeistert Der fliegende Ferdinand Kinder und Erwachsene und gehört schon lange zu den zeitlosen Kinder-Kult-Klassikern! Die fröhlichen und lustigen Geschichten von Ferdinand, der sich mithilfe von rätselhaften Blumen in seinen Vater verwandeln oder fliegen kann, vermitteln Lebensfreude und Mut. Sie bieten hervorragende Unterhaltung für alle Erwachsenen, die mal wieder in Kindheitserinnerungen schwelgen möchten und für alle Kinder mit Lust auf phantasievolle Abenteuer.Neben "Pan Tau", "Die Märchenbraut" und "Luzie, der Schrecken der Straße" ist "Der fliegende Ferdinand" ein weiteres Highlight der tschechischen Serien-Klassiker.Mit der liebevoll gestalteten Sammler-Edition erscheint erstmals die originale tschechische Schnittfassung der kompletten Serie mit noch nie gezeigten deutschen Szenen auf DVD und als Blu-ray. Das spannende Bonusmaterial umfasst u. a. die fiktive 10-minütige Re-portage "Der fliegende Ferdinand stellt sich vor - Bericht über ein seltsames Ereignis". Bisher wurde die Reportage nur ein einziges Mal einmal innerhalb der "Sendung mit der Maus" gezeigt. Zudem ist ein 24-seitiges Booklet mit spannenden Hintergrundinformationen enthalten. Die Sammler-Edition ist somit ein Muss für jeden Fan des tschechischen Klassikers!Der fliegende Ferdinand - Die komplette Serie erscheint ab 1. Oktober 2021 auf DVD und als Blu-ray.Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge den Trailerzum Verlinken: https://youtu.be/SMQMaFVTztozum Einbetten: https://www.youtube.com/embed/SMQMaFVTztoAuf dem Weg in die Schule wird Ferdinand von einem Meteoriten eingesogen und befindet sich plötzlich auf dem Planeten der Blumen. Er kehrt auf die Erde zurück und hat vom Planeten zwei Blumen mitgebracht: Riecht er an der einen, kann er fliegen. Riecht er an der anderen, wird er erwachsen und sieht haargenau so aus wie sein Vater. Sein kleines Geheimnis bleibt allerdings nicht lange unentdeckt. Ferdinand und seine Freunde haben bald alle Hände voll zu tun!Der fliegende Ferdinand - Die komplette Serie wurde erstmalig in HD abgetastet und DIGITAL RESTAURIERT.Produktinformation:Der fliegende Ferdinand - Digital Restauriert (Sammleredition)VÖ: 1. Oktober 2021Technische Details:DVD und Blu-ray-BoxGenre: KidsProduktionsland: Tschechoslowakei, DeutschlandProduktionsjahr: 1983Bildformat DVD: 1,33:1Bildformat BD: 1,33:1 Sidematted 1080/25pTonformat: Dual Mono DeutschLaufzeit: 270 Minuten (6x45 Minuten)FSK: ab 6 Jahren freigegebenBest-Nr. DVD: 9901P0007981-01Best-Nr. BD: 9901P0007981-02EAN DVD: 4042999129948EAN BD: 4042999129955UVP DVD: 14,99EURUVP BD: 24,99EURDVD/BD Extras/Bonus: Originale Schnittfassung mit unveröffentlichten Szenen inklusive einer fiktiven Reportage über die Charaktere, Booklet und TrailershowVerpackung: Hochwertiges Digipac im Schuber inkl. BookletAm 29. Oktober erscheint ein weiteres tschechisches Serien-Highlight als DVD und Blu-ray-Box:Die Märchenbraut - Die komplette Saga (Sammler-Edition)Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin Kommunikationgaby.rath@wdr-mediagroup.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5014878