Die EnBW kündigt die Inbetriebnahme von zwölf weiteren großen Schnellladeparks bis zum Jahresende an. Einer davon öffnet jetzt an der A3 bei Wörth an der Donau, rund 20 Kilometer östlich von Regensburg. Dort stehen ab sofort 16 Ladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung zur Verfügung. Nur wenige Tage nach Inbetriebnahme eines urbanen EnBW-Ladeparks in Unterhaching weiht der Energieversorger nun den nächsten ...

