DJ JPMorgan kauft Mehrheitsanteil an Plattform Volkswagen Payments

Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Großbank JPMorgan Chase & Co will einen Mehrheitsanteil von 75 Prozent an der Zahlungsdienstleistungsplattform Volkswagen Payments kaufen. "Im Laufe der Zeit wird die Allianz zwischen den beiden Unternehmen darauf abzielen, die Plattform für neue Märkte und Branchen außerhalb des Automobilsektors zu entwickeln, in denen mobilitätsorientierte Zahlungen eine zentrale Rolle spielen werden", teilte JPMorgan Chase mit. Den Kaufpreis nannte die Bank nicht.

Die Zahlungsplattform, die der Volkswagen Financial Services gehört, bietet in 32 Märkten weltweit eine Reihe von digitalen Zahlungsdiensten an, die von Kauf und Leasing bis hin zu Tanken und Parken reichen. Die VW-Tochter Volkswagen Financial Services bleibe auch weiterhin Anteilseigner der Plattform. Volkswagen Payments soll ihren Sitz in Luxemburg behalten.

September 08, 2021 06:53 ET (10:53 GMT)

