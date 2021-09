Denver - 8. September 2021 TrackX Holdings Inc. (TSX.V:TKX | OTC:TKXHF | FRANKFURT:3TH) ("TrackX" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für die Überwachung, Verfolgung und Zusammenarbeit von Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass seine Präsenz in der Automobilindustrie durch die Fertigstellung einer ersten Implementierung mit einem der größten nationalen US-amerikanischen Online-Autohändler (der "Kunde") erweitert wurde, um eine systemweite Echtzeit-Lösung zur Bestandsverfolgung und -Optimierung bereitzustellen. TrackX setzt seine Mission fort, die Plattform der Wahl für Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Transparenz für Branchen zu werden, die stark in die digitale Transformation der Lieferkette investieren, um mehr Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit zu erreichen.

Der Kunde erleichtert den Verkauf, die Wiederaufbereitung und die Lieferung von Tausenden von Fahrzeugen pro Jahr an die Verbraucher bundesweit. Um dies schnell und profitabel zu erreichen, ist es unerlässlich, dass der Kunde Echtzeit-Transparenz über Standort, Status, Marke und Modell der Fahrzeuge an mehreren Lager- und Verarbeitungsstandorten hat. Die TrackX-Lösung bietet erstmals eine automatisierte, genaue und aktuelle Abrechnung des Fahrzeugbestands für Audit- und Governance-Zwecke, wodurch die kostspielige und zeitaufwändige manuelle Datenerfassung entfällt. Sie erhalten umfassende Einblicke in den Zustand und den Standort aller Fahrzeuge, die zur Verfügung stehen, und können so den Zugang zu und das Bewegen von Fahrzeugen wesentlich effizienter gestalten. Durch die Verfolgung relevanter Informationen zu jedem Fahrzeug wird TrackX zum Aufzeichnungssystem für wichtige Kennzahlen wie Verweildauer des Fahrzeugs, Zykluszeit, Nachbereitungsleistung, Umschlagsraten und andere kritische Analysen.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Automobilindustrie durch diese Implementierung mit einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Online-Gebrauchtwagenhandel auszubauen", sagte Tim Harvie, CEO von TrackX. "Die Käufer wollen ihre Autos sofort und werden von derjenigen Firma kaufen, die ein Fahrzeug zu ihrem Standort am schnellsten und zu den niedrigsten Kosten bewegen kann. TrackX wird dazu beitragen, dass dies möglich wird, indem wir unseren Kunden und ihren Handelspartnern die Daten und das Wissen liefern, die sie benötigen, um die Konkurrenz sowohl in Bezug auf Geschwindigkeit als auch Qualität zu schlagen."

Kunden entscheiden sich für TrackX, weil es eins der einzigen Unternehmen ist, das eine skalierbare Supply-Chain-Plattform für Unternehmen anbietet, die hochgradig konfigurierbar ist, mit einer Vielzahl von Tracking-Technologien arbeitet, die die Aggregation von Daten über mehrere Standorte hinweg unterstützt, die Effizienz durch umfassende Control-Tower-Analyse steigert und sich problemlos in andere betriebliche Systeme integrieren lässt, die zur Unterstützung des Unternehmens erforderlich sind. Zusammen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Lieferkette zeichnet sich TrackX durch diese Attribute aus und sie werden der Katalysator für weitere Erfolge in der Automobilindustrie sein.

Über TrackX

Die in Denver (Colorado) ansässige Firma TrackX, Inc. (TSX.V: TKX) bietet eine SaaS-basierte Tracing-, Tracking- und Kooperationslösung für den Geschäftsbereich, auf die führende Marken beim Aufbau von nachhaltigeren und leistungsstärkeren Versorgungsketten vertrauen. Die TrackX-Lösungen basieren auf einer skalierbaren und bedarfsgerecht adaptierbaren Plattform, die ein breites Spektrum von RFID-, IoT- und Sensortechnologien nutzt, um Kunden in einer Vielzahl von Branchen - Lebensmittel, Getränke, Brauereien, Automobil, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie und Behörden - eine entsprechende Sichtbarkeit auf Objektebene zu ermöglichen. Nähere Informationen finden Sie unter www.trackx.com.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Alle Aussagen, die sich auf zukünftige Pläne, Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Ansicht, Erwartung oder Prognose des Unternehmens eintreten werden oder eintreten können, einschließlich der voraussichtlichen Pipeline des Unternehmens und des Wertes aktueller und kundenseitiger Implementierungen und zukünftiger Chancen, stellen die besten Schätzungen des Managements dar und können nicht gewährleistet oder als verlässlich angesehen werden; sie sind zukunftsgerichtete Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

