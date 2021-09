ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salzgitter auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dass der Stahlkonzern nach dem starken ersten Halbjahr das Ziel für den Vorsteuergewinn angehoben habe, sollte den Markt nicht überraschen, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil halte die Debatte um die langfristigen Margen des Unternehmens an./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 11:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

