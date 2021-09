DGAP-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Personalie

08.09.2021

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) hat Priv. Doz. Dr. med. habil. Philipp Sewerin in den Aufsichtsrat gewählt. Dr. Sewerin ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie am Uniklinikum in Düsseldorf. Neben seiner klinischen Tätigkeit ist er im Forschungsbereich aktiv, insbesondere zu entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Dr. Sewerin setzt sich für das Patientenwohl ein und engagiert sich sehr in der Verbandsarbeit. Zusätzlich zu seiner Position im Aufsichtsrat wird Dr. Sewerin Cannovum als wissenschaftlicher Experte und neues Mitglied des Medical Advisory Boards beratend unterstützen. Der Bereich der Inneren Medizin ist ein wesentliches Einsatzgebiet von cannabis-basierten Therapien. Neben dem allseits bekannten Einsatz von cannabis-basierten Arzneimitteln in der Schmerztherapie besteht ein großes Potenzial von medizinischem Cannabis bei der Behandlung entzündlicher Krankheiten, wie beispielsweise Rheuma. Dr. Sewerin wird sein fundiertes Fachwissen in Cannovums Medical Education einbringen. Das ist ein Weiterbildungsangebot, um medizinisches Fachpersonal in der Aufstellung von cannabis-basierten Therapien zu unterstützen. "Wir freuen uns, Dr. Sewerin im Aufsichtsrat und Medical Advisory Board willkommen zu heißen. Seine fachliche Expertise im Bereich der Inneren Medizin ist eine Bereicherung für Cannovums Medical Education und er wird uns darin unterstützen, die Versorgung von Medizinalcannabis-Patienten zu verbessern," sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG. Kontakt: Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, ir@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

