Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589) trennt sich im Zuge der Neuausrichtung von ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft elastic.io GmbH, Bonn und veräußert diese an die Cogia AG, Frankfurt am Main (ISIN DE000A3H2226). Der Verkauf folgt strategischen Überlegungen im Rahmen der im Juni 2021 verkündeten Strategie mVISE Growth 2021/22. Die mVISE AG wird sich künftig stärker auf die Wachstumsthemen im Bereich Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz fokussieren. Im Rahmen dieser Strategie ist es weiterhin geplant, sich mit einer wertstiftenden Akquisition zu einem der führenden deutschen Player in ...

