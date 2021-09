Tiktok holt in den USA auf. Noch stärker fällt der raketenhafte Aufstieg in Großbritannien aus. Beobachter geben diverse Gründe, warum sie diese Zahlen besonders überraschen. Nicht ganz repräsentativ sind die neuen Zahlen des App-Analyse-Unternehmen App Annie, nach denen Tiktok-Nutzer:innen mehr Zeit auf ihrer Plattform verbringen als Youtube-User auf ihrer. Durchschnittlich 24 Stunden Material sahen sich demnach US-Konsumenten des Kurzvideodienstes aus China im Monat Juni an. Auf der Videoplattform von Google liegt die Dauer bei 22 Stunden und 40 Minuten. Allerdings...

