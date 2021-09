Ergebnisse weisen auf steigende Investitionen in Kryptowährungen hin - trotz fehlender Kenntnisse London - 8. September 2021 - Eine von WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds ("ETF") und Exchange-Traded Products ("ETP"), in Auftrag gegebene Studie[1] hat ergeben, dass Bargeld für mehr als ein Drittel der jungen Erwachsenen in Deutschland (36 Prozent) immer noch die wichtigste Rolle spielt. Sie bewahren ihr Geld zumeist auf Giro-, Tages- oder Festgeldkonten auf[2], wodurch andere verfügbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...