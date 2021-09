DGAP-Ad-hoc: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HAMMONIA Schiffsholding AG: Konkretisierte Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2021



08.09.2021 / 14:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Konkretisierte Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2021 Hamburg, den 08.09.2021 - Wie bereits am 01.09.2021 veröffentlicht, erwartet der Vorstand der HAMMONIA Schiffsholding AG unter anderem aufgrund der Neuvercharterung der MS "Lutetia" ein deutlich höheres Jahresergebnis als bislang geplant. Die nunmehr finale Vereinbarung zur Charter der MS "Lutetia" sieht eine gleichmäßige Charterrate für eine neue Laufzeit von circa vier Jahren zu derzeit marktgerechten Konditionen vor. Die Auswirkungen dieses Charterabschlusses sind heute in eine aktualisierte Prognoserechnung eingeflossen. Die Gesellschaft prognostizierte bisher ein Jahresergebnis in Höhe von 1,5 - 2,5 Mio. EUR. Die erhöhte Gewinnprognose auf Basis einer für die gesamte Laufzeit festgeschriebenen Charterrate beläuft sich auf nunmehr 3,2 - 4,2 Mio. EUR.

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

