Linz (ots) - 250 Millionen Euro fließen in die Finanzierung des energieeffizienten WohnbausDie HYPO Oberösterreich hat erstmals am internationalen Kapitalmarkt einen hypothekarisch besicherten Green Bond im Volumen von 250 Millionen Euro platziert. Die Nachfrage nach der Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit war hoch. Die Emission war deutlich überzeichnet. Die Rendite für die Investoren lag bei minus 0,132 Prozent. "Das zeigt, dass wir im In- wie auch im Ausland als sicherer und starker Partner anerkannt sind und unsere vielfältigen Nachhaltigkeitsmaßnahmen Beachtung finden", betont HYPO Oberösterreich Generaldirektor Klaus Kumpfmüller.Die Orders kamen vor allem aus Österreich, Deutschland und Skandinavien. Der Emissionserlös wird ausschließlich zur (Re-)Finanzierung von heimischen, energieeffizienten Wohnbauten verwendet. Mit diesem Volumen können jährlich rund 10.000 Tonnen CO2 eingespart werden. "Wir werden damit als Bank einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten und unseren Kundinnen und Kunden eine günstige Finanzierung für energieeffiziente Projekte zur Verfügung stellen können", betont Kumpfmüller.Nachhaltigkeit als strategischer SchwerpunktDie HYPO Oberösterreich bekennt sich zum 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens sowie zu den nationalen Klima- und Umweltzielen. Die Bank hat sich die Klimaneutralität in Scope 1 (direkte Emissionen) & Scope 2 (indirekte Emissionen durch die Bereitstellung von Energie) bis 2025 zum Ziel gesetzt. Die Reduzierung der von der Bank verursachten CO2-Emissionen hat Vorrang vor der Kompensation. In Scope 3 (weitere indirekte Emissionen) wird eine kontinuierliche Reduzierung angestrebt. Unterstützt wird die Zielerreichung durch ein ISO-zertifiziertes Umwelt- und Energiemanagementsystem (EN ISO 50001, EN ISO 14001) mit ambitionierten Umwelt- und Energiezielen. Die Bank verfügt seit 2016 über ein Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG im Primestatus.Pressekontakt:Georg HaushoferTelefon: 0732/7639-54204 oder 067681430204Email: georg.haushofer@hypo-ooe.atInfos auch unter: www.hypo.atOriginal-Content von: HYPO Oberösterreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121612/5015033