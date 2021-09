Der Uranmarkt strahlt - diese zugegebenermaßen etwas abgedroschene Floskel traf wohl selten so präzise zu wie aktuell. Der Uranpreis hat alleine in den vergangenen drei Wochen rund 30 Prozent an Wert zulegen können. Von rund 30 Dollar ging es gestern in der Spitze auf über 40 Dollar je Pfund nach oben. Die Uranaktien danken es mit Kurssprüngen, wie man sie so teils noch nie erlebt hat. So verzeichnete die Aktie des Uranproduzenten Cameco den höchsten wöchentlichen Kursgewinn seit Börsennotiz. Doch ...

