Augsburg (www.fondscheck.de) - Die IAA Mobility in München zeigt die Veränderung der Automobilindustrie, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Das Gros der neuen Modelle sei elektrisch, Verbrenner seien die Ausnahme, dafür seien so viele Fahrradhersteller zu sehen, dass die Veranstalter der einschlägigen Fahrradmessen schon beginnen würden zu murren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...