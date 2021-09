Wien (www.fondscheck.de) - Zu Beginn des Jahres 2020 blickten viele Asset Manager mit Sorgen in die Zukunft: Aus China wurde das Aufkommen des neuen Sars-Cov-2-Erregers gemeldet, im März brachen dann weltweit die Börsen ein, so die Experten von "FONDS professionell".Die Märkte hätten sich aber schnell erholt und auch die Asset Manager könnten im Rückblick nicht klagen: 2020 sei ein sehr gutes Jahr für Anbieter in ganz Europa gewesen und in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hätten sie ebenfalls viel frisches Geld von Anlegern eingesammelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...