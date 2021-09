Aral möchte bis zum Jahresende die Plug&Charge-Funktionalität an den HPC-Säulen von Aral Pulse implementieren. In den vergangenen Tagen hat Aral gemeinsam mit Autoherstellern und den eigenen Partnern Alpitronic, has·to·be und Hubject an der Ladestation in Murr bei Stuttgart die Technologie erfolgreich getestet. Plug&Charge ermöglicht bekanntlich die direkte und verschlüsselte Kommunikation zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...