EANS-Hauptversammlung: Kapsch TrafficCom AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 08.09.2021 Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung. In der heutigen ordentlichen Hauptversammlung von Kapsch TrafficCom AG wurden folgende Beschlüsse getroffen: * Keine Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020/21; Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. * Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21. * PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/22 bestellt. * Beschluss des Vergütungsberichts 2020/21. * Wahl von Frau Sonja Hammerschmid in den Aufsichtsrat. Sie folgt Kari Kapsch, der sein Amt zurückgelegt hat. * Ermächtigung, das Grundkapital um bis zu 10 % zu erhöhen. Rückfragehinweis: Investorenkontakt: Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1122 IR.kapschtraffic@kapsch.net Pressekontakt: Carolin Treichl Executive Vice President Marketing & Communications Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1710 carolin.treichl@kapsch.net Ingrid Riegler Head of Corporate Communications Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich +43 50 811 1724 ingrid.riegler@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

