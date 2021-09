Die Commerzbank erlebt die größte Umstrukturierungsphase seit vielen Jahren. Oberstes Ziel ist es, die Kosten in den Griff zu bekommen. Dafür will die Bank im Rahmen ihrer "Strategie 2024" insgesamt 10.000 Vollzeitstellen streichen. Etwaige Zweifel an der erfolgreichen Umsetzung des Plans lässt Konzern-Boss Manfred Knof gar nicht aufkommen.Bei einer Bankentagung in Frankfurt sagte Knof, dass man im Rahmen der Strategie 2024 "gut voran komme". Dabei ist dem Konzern-Lenker überdies die Selbständigkeit ...

