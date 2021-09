Die Aktie des US-Hightech-Konzerns Apple (WKN: 865985) befindet sich langfristig in einer Megarallye, gab aber auch kurzfristig wieder Gas. Obwohl der Nachfolger von Steve Jobs als CEO, Tim Cook, dessen Erbe seit einem Jahrzehnt nur verwaltet - welches neue "one more thing" gab es unter ihm? - scheinen die Anleger zufrieden zu sein. Das könnte sich bald ändern. Apple ist ein 1979 von Steve "The Wizard of Woz" Wozniak, Steve Jobs und Ron Wayne gegründetes ...

