Vaduz (ots)Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni hat im Auftrag von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein am Dienstag, 7. September im Gartenpalais Liechtenstein in Wien zwei Orden überreicht.Ausgezeichnet wurden Botschafterin Petra Schneebauer, Leiterin der Sektion Konsularische Angelegenheiten im österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), und Botschafterin Elisabeth Tichy-Fisslberger, Ständige Vertreterin Österreichs beim Büro der Vereinten Nationen in Genf.Die beiden österreichischen Spitzendiplomatinnen erhielten das Grosskreuz des fürstlich liechtensteinischen Verdienstordens. Die Verleihung erfolgte aufgrund der besonderen Verdienste der Geehrten um die Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein im Bereich der Aussenpolitik, insbesondere der konsularischen Zusammenarbeit und der internationalen Menschenrechtspolitik.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltDominik Marxer, Liechtensteinische Botschaft WienT+43 1 535 92 11 13Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100877277