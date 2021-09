Sie folgt auf Kari Kapsch, der sein Amt niederlegt. Nach einem Umsatzrückgang um mehr als 30 Prozent im Geschäftsjahr 2020/21, schüttet der Konzern für das vergangene Jahr keine Dividende aus, wie aus einer Aussendung am Mittwoch hervorgeht. Die Kapsch TrafficCom-Aktie gibt am Mittwoch in Wien zeitweise 0,92 Prozent auf 15,14 Euro nach. cgh/pro APA

Den vollständigen Artikel lesen ...