Darum geht's im Video: Aus 30 mach 40: Der DAX erlebt in diesem Jahr die größte (R)evolution seiner Geschichte. Doch neben den zehn neuen Index-Mitgliedern von Airbus bis Zalando gibt es auch eine ganze Menge neuer Regeln beim deutschen Leitindex. Welche das sind und ob diese einen zweiten Fall Wirecard verhindern können, erklärt unser wandelndes Börsen-Lexikon Richy. 00:00 - Warum 40 statt 30 DAX-Mitglieder? 02:57 - Ändert sich jetzt der DAX-Punktestand? 05:14 - Was ist mit DAX-ETFs & Derivaten? 06:32 - Neue Regeln für DAX-Kandidaten 11:24 - Neue Regeln für Unternehmen im DAX 13:16 - So läuft der Auf- & Abstieg im DAX jetzt ab 16:30 - Was taugt der neue DAX 40? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/