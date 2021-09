Zukäufe stehen bei Sanofi an

Werbung



Der Pharmariese aus Frankreich will seine Biotech-Sparte mit einem Zukauf erweitern.



Fast 2 Milliarden US-Dollar - so viel will der französische Konzern Sanofi für das US-Unternehmen Kadmon Holdings zahlen. Mit 9,50 US-Dollar pro Aktie zahlt Sanofi einen Aufschlag von fast 80% auf den Schlusskurs der Kadmon Holding Aktie vom Dienstag für die Übernahme.

Sanofi erhofft sich somit, Zugang zu wichtiger Medizin zur Behandlung von Immunerkrankungen sowie Krebsimmuntherapien zu gewähren. Der Konzern habe erst im August für das mRNA-Unternehmen Translate Bio mehr als 3 Milliarden US-Dollar bezahlt.

Das Portfolio von Sanofi wächst somit erheblich. Die Ausgaben für Übernahmen in diesem Jahr allerdings auch. Als Medizinkonzern konnte Sanofi von der Coronakrise profitieren. Zum Q1-Bericht 2021 sagte der Konzernchef Hudson noch, dass das Wachstum u.a. mit Impfungen begründet sei. Geld für Übernahmen blieb den Franzosen also wohl genug übrig.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?