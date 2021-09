Mainz (ots)Ab Sonntag, 12. September 2021, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF vier Folgen der ZDF-Koproduktion "Auckland Detectives - Tödliche Bucht" als Free-TV-Premiere. Auf der Insel Waiheke, die der größten Stadt Neuseelands vorgelagert ist, ermittelt Polizistin Jessica "Jess" Savage (Kate Elliot) gemeinsam mit ihrem Kollegen DS Justin Harding (Idro Drent). Alle neuen Folgen der Thriller-Reihe sind vorab ab Freitag, 10. September 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.Eine "Entführung" beschäftigt Jess in ihrem ersten Fall: Mitten in der Nacht wurde Spencer Marris zu Hause überfallen, mit Geldforderungen konfrontiert und wenig später aus seinem Haus geschleift. Seine Frau (Serena Cotton) - eine alte Schulfreundin von Jess - und seine Tochter (Abigail Laurent) waren Zeugen und sind völlig aufgelöst. Harding verfolgt eine erste Spur, die zu einem kriminellen Kredithai führt. Währenddessen bringen Befragungen eines Nachbarjungen Geheimnisse ans Licht, mit denen Jess nicht gerechnet hat. Dann wird Spencer tot aufgefunden, und die Ermittlungen gehen in eine neue Richtung. Zeitgleich wird Jess erpresst. Sie sieht einen möglichen Zusammenhang mit dem Fall.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aucklandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5015241