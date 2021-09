Die makroökonomische Unsicherheit nimmt derzeit zu, und auch die Edelmetalle und mit ihnen die Edelmetall-Minenaktien zeigen Anzeichen erhöhter Nervosität. Dabei deuten einige Titel an, dass die Bodenbildung des Sektors weit fortgeschritten ist. Dazu gehört auch die Aktie des größten Silberproduzenten der USA, Hecla Mining. Vor diesem Hintergrund kaufen wir heute eine halbe Position (3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Hecla Mining zum Eröffnungskurs an der Börse New York zurück.Hecla Mining (US4227041062) ist das ...

