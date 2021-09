Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA04053A1057 Sabre Gold Mines Corp. 08.09.2021 CA78573W1023 Sabre Gold Mines Corp. 09.09.2021 Tausch 1:1

FR0013505583 Cybergun S.A. 08.09.2021 FR0014004QR6 Cybergun S.A. 09.09.2021 Tausch 7600:1

US47010C4096 Jaguar Health Inc. 08.09.2021 US47010C6075 Jaguar Health Inc. 09.09.2021 Tausch 3:1

