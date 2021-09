Im Payment-Sektor bahnt sich der nächste Milliardendeal an: Für 2,7 Milliarden Dollar will Paypal den japanischen "Buy now, pay later" (BNPL) -Spezialisten Paidy übernehmen. Damit will der US-Bezahldienst seinen Einfluss in Asien sowie dem boomenden Markt für Raten- und Rechnungskäufe erweitern. Paypal hat die Übernahmepläne am Mittwoch offiziell bestätigt und rechnet - vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Behörden - mit einem Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2021. Anschließend ...

