SAN ANTONIO, Sept. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit der American Geophysical Union (AGU) zusammengearbeitet hat, um die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer IT-Infrastruktur zu verbessern.



AGU ist eine gemeinnützige Organisation, die 130.000 Enthusiasten und Experten im Bereich Geo- und Raumfahrtwissenschaften weltweit unterstützt. Das Ziel ist es, die Geowissenschaften durch Studien, Erforschung und Forschung vom Weltraum bis zum inneren Kern der Erde voranzubringen. Durch die Nutzung ihrer umfassenden und integrativen Partnerschaften zielt die AGU darauf ab, ethisch korrekte und unvoreingenommene Lösungen zu entwickeln. Die AGU wurde 1919 gegründet und hat heute ihren Sitz in einem klimaneutral sanierten Gebäude in Washington, D.C.

Die AGU verfügte über eine schwerfällige, Linux-basierte Infrastruktur, die ihre Anforderungen nicht erfüllen konnte. Darüber hinaus musste die AGU mehr als 70 WordPress-Websites unterstützen und Zehntausende veraltete Inhalte verwalten. Die bisherige Lösung konnte kein individuell angepasstes und reaktionsschnelles Erlebnis bieten. Darüber hinaus war die Aktualisierung von Webseiten für Content-Editoren weder schnell noch einfach. Die komplexe Infrastruktur war schwer zu skalieren und es fehlte an Flexibilität, die AGU zum Erreichen ihrer Ziele benötigte.

Um die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der IT-Infrastruktur zu verbessern, waren ein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Architektur-Best-Practices, Leistungsüberwachung und Support für Sitecore erforderlich. Die AGU benötigte Hilfe bei der Optimierung der Sitecore-Plattform auf AWS, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen und alle entsprechenden Funktionen zum Gewinnen von Erkenntnissen zu nutzen. Eine weitere Voraussetzung für die AGU war eine robuste Sicherheitslösung zum Schutz vor Cyberbedrohungen. Daher war ein proaktiver Ansatz zur Erkennung potenzieller Cyberangriffe erforderlich, um sicherzustellen, dass Bedrohungen schnell gefunden und behoben werden.

"Wir haben eine umfangreiche Recherche zu vielen Unternehmen durchgeführt, die Hosting und Wissen über Sitecore anbieten. Rackspace Technology brachte alles mit an den Tisch, nach dem wir gesucht hatten", so Michael McFadden, Manager, Digital Operations, AGU. "Unsere Reise zur digitalen Transformation war schon seit einiger Zeit im Gange, beginnend mit der Migration in die AWS-Cloud. Rackspace Technology wurde als Partner für die Fertigstellung des Projekts ausgewählt."

Durch die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology hat die AGU 70.000 Seiten in einem Content-Management-System zusammengefasst, was Verwaltung und Überwachung erleichtert. Mit den neuesten Sitecore-Funktionen wurde das Benutzererlebnis verbessert, und es stehen Analysen und Informationen zur Verfügung, die die AGU bei der Weiterentwicklung ihrer Organisation unterstützen. Das Entwicklungs-Staging ist nun Teil der hochverfügbaren Produktionsumgebung. Die Aktualisierung der Webseiten ist schnell und einfach und bietet den Content-Editoren mehr Flexibilität.

Der zeitgerechte Abschluss der Migration veranlasste die AGU dazu, die Sicherheit seiner Online-Assets mit Rackspace Managed Security Services zu erhöhen und so sicherzustellen, dass ihre IT-Infrastruktur vor Cyberbedrohungen geschützt ist. Die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology wird durch ganzjährigen Support rund um die Uhr, Plattformverwaltung und den Austausch von Best Practices fortgesetzt.

