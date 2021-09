Am Mittwoch nach US-Börsenschluss wird mit Gamestop der Posterboy der Meme-Aktien-Bewegung seine Bücher öffnen. Die Erwartungshaltung ist wie schon in den vergangenen Quartalen hoch - das Enttäuschungspotenzial ebenfalls. DER AKTIONÄR verrät, wie Anleger die Veröffentlichung trotzdem handeln können.Gamestop wird am Mittwoch nach Handelsende an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene zweite Fiskalquartal (endete 21.7.) melden. Den Kursverlauf der vergangenen Wochen berücksichtigt, ist die ...

