FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMARILLO GOLD CORP. 72A CA02301T1084
AB/FROM ONWARDS 08.09.2021 17:05 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMARILLO GOLD CORP. 72A CA02301T1084
AB/FROM ONWARDS 08.09.2021 17:05 CET
AMARILLO GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de