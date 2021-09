Vaduz (ots)



Mit Bundesministerin Elisabeth Köstinger, zuständig für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, tauschte sich Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni über aktuelle Themen in den Bereichen Landwirtschaft, Agrar- und Forstpolitik sowie Klimaschutz aus. Im Gespräch über die gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft und die Gestaltung der Agrarpolitik konnten auf beiden Seiten wertvolle Erfahrungen gewonnen werden. Zentrale Themen waren der Klimaschutz, Biodiversität und biologische Produkte sowie die hohe Bedeutung eines intakten Schutzwaldes.



Ausserdem nutzte die Regierungschef-Stellvertreterin ihren Besuch für ein Arbeitsgespräch mit dem Präsidenten der Österreichischen Wirtschaftskammer, Harald Mahrer. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie die sich daraus ergebenden strukturellen Folgen. Weitere Gesprächsthemen waren die Nachhaltigkeit in den Unternehmensstrategien, die Digitalisierung sowie die Standortfaktoren für eine erfolgreiche Wirtschaft in den beiden Ländern.



